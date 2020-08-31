خالد جلال رئيسا لقطاع الإنتاج الثقافي لعام آخر

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قرارا بتولى المخرج خالد جلال رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافى، لمدة عام آخر .









ووجه جلال الشكر والتقدير للدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، علي ثقتها الغالية ودعمها المستمر، وقال إنه يعتز ويفتخر بهذه الثقة، وسعيد بالعمل مع فنانة وقامة فنية وإدارية كبيرة مثل الدكتورة إيناس عبد الدايم .









وكان "خالد جلال" قد حصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلي روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عينه وزير الثقافة فى ذلك الوقت الفنان فاروق حسني، مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 سنة .









تولى جلال رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافى منذ عام 2015 .









وحصل المخرج خالد جلال، علي جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام ٢٠١٠، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات فى مهرجانات دولية وقومية ومجموعة من أشهر وأعرق الجرائد والمجلات المصرية .







