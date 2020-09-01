التفاصيل الكاملة للقرار الملكي السعودي بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإحالة ضباط وموظفين بوزارة الدفاع للتحقيق

أصدر العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارا ملكيا، بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة، بإحالته إلى التقاعد، مع إحالته للتحقيق، وتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن القرار الملكي، تضمن إعفاء الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وإحالته للتحقيق، إضافة إلى إحالة كل من يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبد الكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبد الرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفة للتحقيق.





كما تضمن القرار الملكي أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.





وأشار قرار العاهل السعودي إلى أن ذلك جاء بناء على ما أحيل من ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، والأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين بوزارة الدفاع السعودية.