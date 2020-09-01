البرلمان العربي يثمن دور مصر في مكافحة الإرهاب.. والسعودية تحارب الفساد.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء، على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، حيث وقعت الحكومة السودانية، أمس، اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع حركات وتحالفات مسلحة في إقليم دارفور، برعاية إماراتية، أنهى 17 عاما من الحرب الأهلية في السودان وحظي بترحيب دولي واسع.





ومن مصر، أكد رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السُّلمي دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، مشددا على أن أمن مصر واستقرارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار العالم العربي.





فيما أعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين تسجيل 212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و22 حالة وفاة، مقارنة مع 230 حالة إصابة و23 حالة وفاة أمس الأول.





ومن ليبيا، عزز الجيش الليبي تحصيناته بمنطقة الخط الأحمر سرت - الجفرة، فيما أعربت قيادته العامة عن قلقها العميق إزاء الفوضى الأمنية والانتهاكات التي تجتاح مناطق غربي ليبيا، بعد الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية والفساد.





وأكدت مصادر أن قوات الجيش نشرت آلياتها ومنظوماتها الدفاعية على كامل مناطق التماس، لمواجهة أي عدوان على مواقعها من الميليشيات المدعومة من تركيا ومرتزقتها.





ومن السعودية، أصدرت المملكة العربية السعودية، أمرا ملكيا بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.





وفي الجزائر، أعلنت الجزائر تخفيف إجراءات الحجر المتّخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ في ضوء تراجع أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد-19، وقرّرت بالخصوص تقليص عدد الولايات الخاضعة لحظر تجوّل وإعادة فتح دور الحضانة والمكتبات والمتاحف.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، ثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، دور الجالية الفلسطينية الإيجابي في نهضة دولة الإمارات، مؤكدًا أن دولة الإمارات ستظل دائمًا الحاضنة الأمينة لهم ولأسرهم.





ومن لبنان، منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين السيدة فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.





ودوليا، قال نجل الرئيس السابق للهند براناب موكرجي ومكتب الرئيس الحالي إن موكرجي توفي امس الاثنين، بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ومن صحيفة الاتحاد، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.