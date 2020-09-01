الصين: لا إصابات محلية بـ كورونا وتسجيل 10 حالات وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 10 حالات إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85058 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.









وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع ثلاث حالات في كل من بلدية تيانجين ومقاطعة خبي وحالة واحدة في كل من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم وشنجهاي ومقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2509 حالات غادر منها 2327 حالة المستشفيات بعد شفائها.









وأضافت اللجنة أن 31 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80208 أشخاص، مشيرة إلى أن 7546 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 532 شخصا الملاحظة الطبية أمس.









وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 34 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 356 حالة منها 334 حالة وافدة.









وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4810 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 89 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 488 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4342 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، 462 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.