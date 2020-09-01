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أخبار العالم

الكويت تدين الهجوم على مطار أبها السعودي: إمعان في انتهاك قواعد القانون الدولي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:16 م
مطار أبها السعودي
مطار أبها السعودي -ارشيفية
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أ ش أ
‏أعربت الكويت عن إدانتها  واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرض له مطار أبها الدولي في السعودية من قبل ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة مفخخة.‏

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية- في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن استمرار هذه الهجمات الاجرامية التي تستهدف المدنيين وحركة الملاحة الجوية التجارية، يعد امعانا في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة المواثيق الدولية الأخرى، وتهديدا لأمن السعودية واستقرار المنطقة، الأمر الذي يتطلب تحركًا سريعًا وفاعلا من المجتمع الدولي، لوقف هذه الهجمات، ودعم جهود مبعوث الأمين العام للامم المتحدة لليمن، وصولا الى الحل السياسي، وفقا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وشدد على وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية، ‏وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها.
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