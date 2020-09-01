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وزير الاتصالات: 361 منفذا لـ خدمات التوثيق في مكاتب الشهر العقاري والبريد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:50 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
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هاني حسين
قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك تكامل بين وزارة الاتصالات ووزارة العدل من أجل تقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد .

وأضاف عمرو طلعت في حواره على قناة "النيل للأخبار"، :" 361 منفذ  لتقديم خدمات التوثيق نصفها من مكاتب الشهر العقاري والنصف الآخر من مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات ".

 وتابع عمرو طلعت :"  لم تلجأ وزارة العدل على مباني جديدة من أجل تقديم خدمة التوثيق وتم الاندماج بين وزارة الاتصالات والعدل لتقديم خدمة التوثيق في مكاتب البريد ".

واكمل عمرو طلعت:"  مصر الرقمية مشروع ضخم  مبني على عدة محاور  لخلق مجتمع رقمي وبناء مصر الرقمية".

ولفت عمرو طلعت:"  مصر  تعمل على رقمنة الخدمات الحكومية، بالاضافة إلى التعليم الرقمي والعمل عن بعد والتعليم عن بعد، وترشيد وإدارة موارد الدولة ومراقبة الأداء الحكومي".
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