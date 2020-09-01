وزير الاتصالات: 361 منفذا لـ خدمات التوثيق في مكاتب الشهر العقاري والبريد

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك تكامل بين وزارة الاتصالات ووزارة العدل من أجل تقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد .





وأضاف عمرو طلعت في حواره على قناة "النيل للأخبار"، :" 361 منفذ لتقديم خدمات التوثيق نصفها من مكاتب الشهر العقاري والنصف الآخر من مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات ".





وتابع عمرو طلعت :" لم تلجأ وزارة العدل على مباني جديدة من أجل تقديم خدمة التوثيق وتم الاندماج بين وزارة الاتصالات والعدل لتقديم خدمة التوثيق في مكاتب البريد ".





واكمل عمرو طلعت:" مصر الرقمية مشروع ضخم مبني على عدة محاور لخلق مجتمع رقمي وبناء مصر الرقمية".



