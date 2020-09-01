لتيسير الخدمات المقدمة للمواطن.. وزير العدل: ميكنة مكاتب الشهر العقاري وخدمات التوثيق

قال المستشار عمر مروان وزير العدل ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية التوجه نحو الرقمنة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .





وأضاف عمر مروان في حواره على قناة النيل للأخبار"، :" منذ 8 شهور كان هناك زحام وتكدس في مكاتب الشهر العقاري ".





وتابع عمر مروان:" بدأنا في زيادة أعداد الموثقين في مصلحة الشهر العقاري واستطعنا في فترة وجيزة نقل الف موثق من وزارات الدولةإ لى مصلحة الشهر العقاري ".





واكمل عمر مروان:" تم التوسع في مقار الشهر العقاري على مستوى الجمهورية لتقليل التكدس، كما تم استغلال مكاتب البريد لانها منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم خدمة التوثيق من خلالها".





ولفت عمر مروان:" تم العمل على ميكنة مكاتب الشهر العقاري وإدخال الرقمنة واستغلال الطرق الحديقة لتقليل معدل الزحام "، مضيفا:" دور كبير لوزارة الاتصالات في تقديم أماكن البريد لميكنة المقار القديمة للشهر العقاري وتجهيز مكاتب البريد بالبنية المعلوماتية والتقنية اللازمة لتقديم خدمة التوثيق للمواطن ".



