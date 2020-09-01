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لتيسير الخدمات المقدمة للمواطن.. وزير العدل: ميكنة مكاتب الشهر العقاري وخدمات التوثيق

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:43 م
عمر مروان
عمر مروان
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هاني حسين
 قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن  الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه  بأهمية  التوجه نحو الرقمنة وتيسير الخدمات  المقدمة للمواطنين .

وأضاف عمر مروان في حواره على قناة النيل للأخبار"، :" منذ 8 شهور كان هناك زحام وتكدس في مكاتب الشهر العقاري ".

وتابع عمر مروان:"  بدأنا في زيادة أعداد الموثقين في مصلحة الشهر العقاري واستطعنا في فترة وجيزة نقل الف موثق من وزارات الدولةإلىمصلحة الشهر العقاري ".

واكمل عمر مروان:"  تم التوسع في مقار الشهر العقاري على مستوى الجمهورية لتقليل التكدس، كما تم استغلال  مكاتب البريد لانها منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية  لتقديم خدمة التوثيق من خلالها".

ولفت عمر مروان:"  تم العمل على ميكنة مكاتب الشهر العقاري وإدخال الرقمنة واستغلال الطرق الحديقة لتقليل معدل الزحام "، مضيفا:"  دور كبير لوزارة الاتصالات في تقديم أماكن البريد لميكنة المقار القديمة للشهر العقاري وتجهيز مكاتب البريد بالبنية المعلوماتية والتقنية اللازمة لتقديمخدمة التوثيق للمواطن ".

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