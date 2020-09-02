حبس عاطل روج 51 كيسا من الشادو في المعصرة

أمرت جهات التحقيق حبس عاطل قام بترويج كمية من مخدر الشادو علي المتعاطين بالمعصرة.





وألقت مباحث قسم شرطة المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدي، القبض علي عاطل قبل ترويج كمية من مخدر الشادو علي المتعاطين بدائرة القسم.





وردت معلومات للنقيب كريم عبد العاطي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، مفادها قيام المدعو "إسلام.س"، 35 سنة، عاطل ومقيم بعزبة خليل، بالإتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.





عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي 51 كيس من مخدر الشادو.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.