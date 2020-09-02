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أخبار العالم

بايدن يحمل ترامب مسئولية تزايد أعمال العنف في أمريكا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:33 ص
ترامب - بايدن
ترامب - بايدن
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قسم الخارجي
ألقى المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، اللوم، على منافسه الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب، بشأن المواجهات المتواصلة بين أنصار السود ومعارضيهم من اليمين المؤيد لترامب.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر "نحن بحاجة إلى رئيس يخفض درجة الحرارة ويوحد البلاد.. وليس شخصا يصعد التوتر ويزيد البلاد تمزقا". 

وأضاف بايدن أنه في حال فوزه؛ سيتعامل مع أزمات مثل الاقتصاد ووباء كورونا، بالعدل وتحقيق الفرص للجميع.

وكان ترامب قد شن هجوما على المتظاهرين في بورتلاند وويسكونسن واصفا إياهم بالفوضويين ومثيري الشغب.

ورفض الرئيس الأمريكي إدانة المتهم بإطلاق النار، وقتل شخصين في كينوشا بولاية ويسكونسن، مشيرًا إلى أنه تصرف دفاعًا عن النفس.

وقال ترامب عن المحتجين على مقتل جاكوب بلايك قبل زيارته لويسكونسن:"هؤلاء أناركيون (فوضويون)، محرضون، مثيرو شغب ولصوص، إنهم أناس سيئون".
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