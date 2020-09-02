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رياضة

تأخير انطلاق الموسم الجديد للدوري المغربي بسبب كورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
الرجاء المغربي
الرجاء المغربي
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إسراء أشرف
قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، تأخير انطلاق الموسم الجديد للدوري الإحترافي، لما بعد 15 من أكتوبر المقبل، بسبب جائحة كورونا.


ووفقًا لموقع "LE360 سبورت" المغربي، فإن جاء تأخير انطلاق الموسم المقبل، بسبب عدم تحديد موعد معين لإنهاء الموسم الكروي الحالي، وذلك في ظل توالي تأجيل المباريات بسبب ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.


واستشهد مصدر من داخل الاتحاد المغربي، بواقعة مباراة المولودية الوجدية ومضيفه نهضة الزمامرة، التي كانت ستجمع بين الفريقين الأحد الماضي، بالجولة الـ26 من الدوري، قبل أن يتم تأجيلها بساعات قليلة من انطلاقها، بسبب ظهور حالة إيجابية للفيروس في صفوف فريق نهضة الزمامرة.


وكان الاتحاد المغربي حدد في وقت سابق الـ13 من شهر سبتمبر الجاري، موعدًا لإنهاء الموسم الجاري، غير أن تطور الحالة الوبائية في البلاد، وتأجيل 23 مباراة في الدوري الاحترافي، ما سيفرض تمديد الموسم الكروي الجاري وتأخير انطلاقة الموسم المقبل لما بعد 15 من أكتوبر.
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