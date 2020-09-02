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اقتصاد

جهاز القاهرة الجديدة يسترد ١١ وحدة سكنية لمخالفة تغيير النشاط بالتجمع الخامس

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة لضبط المخالفات بالمدينة، أسفرت عن استرداد ١١ وحدة سكنية بالحى الثالث بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، حيث تم تحويل الوحدات إلى أكثر من  ٢٢ محلا تجاريا بالمخالفة للقانون.

وأكد المهندس أمين غنيم، استمرار الحملات  بالحى الثالث وجميع أحياء المدينة حتى يتم استرداد حقوق الدولة والقضاء على العشوائيات بالمدينة، موضحًا أنه تم تنفيذ الحملة بحضور المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبالاشتراك مع إدارة أمن الجهاز  بالتجمع الخامس ومدير عام التنمية، ورئيس لجنة الازالات بالمدينة،  وقيادات الشرطة  المختصة وقوة من قسم شرطة التجمع، حيث قامت الحملة بتنفيذ قرارات السحب والاسترداد، وبناء الحوائط الخارجية للوحدات، وتم عودة الوحدات لحوزة الجهاز وذلك لقيام اصحابهم بالمخالفة.

وأشار غنيم إلى أن ذلك يأتى في إطار السياسة العامة للدولة، وتأكيدا لضرورة  تنفيذ القانون علي الجميع ودون استثناء، وتنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  بالقضاء على أى مخالفات أو مظاهر العشوائية  داخل المدينة، مضيفًا أن  جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يستكمل تنفيذ الخطة الموضوعة لإنهاء كافة المخالفات بالحى الثالث من تحويل وحدات سكنية الى محال تجارية.

وفى سياق متصل، أشار المهندس أمين غنيم، إلى أن الجهاز يقوم بتطوير عمارات الحى الثالث على التوازى مع الحملات، حيث يتم تطوير الواجهات للعمارات  والصرف الصحى الخارجى وغرف تفتيش الصرف الصحى وتركيب درج رخام لسلالم العمارات من الداخل، وكذا الأرصفة والجزر، وذلك لتوفير حياة كريمة لسكان الحى.
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