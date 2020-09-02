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حوادث

أمن الجيزة يضبط تاجر مخدرات بحوزته 750 جرام حشيش وأسلحة نارية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:35 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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ندى حمودة – أحمد مهدي
نجحت الاجهزة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط تاجر مخدرات في البدرشين.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير المباحث أكدتها التحريات، أفادت قيام شاب يدعى "و. أ" بمزوالة نشاطآ إجراميآ تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذآ من دائرة المركز مسرحآ لمزوالة نشاطه الأجرامى .  

وعقب تقنين الاجراءات، تم إعداد عدة أكمنه سرية اسفرت أحدها عن ضبطه بالمنطقة سكنه وبحوزته بندقية آليه عيار 7.62 . 39 مم  " غير مبلغ بسرقتها "، وعدد 2 خزينة من ذات العيار، وفرد خرطوش ساقية محلى الصنع عيار 12 مم، و37 طلقة مختلفة الاعيرة، و5 فرش كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر " وزنت 750 جرام "، وهاتف محمول.
      
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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