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سيارات

إزاي تفرق بين الزجاج الأصلي والتقليد؟

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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أماني نوار

يقع أغلب السائقين فى حيرة دائما عن تغيير زجاج السيارة ، لذلك يجب أن تعرف الفرق بين زجاج السيارة الأصلي والتقليد عند استبدال الزجاج الامامي ، كما يجب أن تكون على دراية كاملة بنوعية قطع الغيار .


يتوفر  زجاج السيارة الأصلي أو مايعرف OEM  بواسطة شركات تصنيع السيارات ، والتي صنعت الزجاج الاصلس ويتطابق مع لون الزجاج الأمامي وسمكه وشكله أما زجاج السيارة التقليد OEE  لاتصنعه شركات تصنيع السيارات بل الشركات المقلدة للزجاج الأصلي ذلك لأن قوانين حقوق الإختراع .

-سعر الزجاج التقليد أقل تكلفة من الأصلي كما أنه يختلف في سمك الزجاج ومتانته ودرجة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية

-    يتم وضع العلامة التجارية للشركة المصنعة الزجاج مباشرة على الزجاج الأصلي ، بينما الزجاج التقليدي لايوجد عليه ختم الشركة

-    يقتصر استخدام الزجاج التقليد غالبا على إضافة فتحة سقف الزجاج الخلفي المنزلق للشاحنات .


-    يضمن دائما زجاج السيارة الأصلي وضع ملائم ومناسب لنوافذ السيارة ، مما يقلل مشاكل الضوضاء والتسرب .

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