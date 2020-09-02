إزاي تفرق بين الزجاج الأصلي والتقليد؟



يقع أغلب السائقين فى حيرة دائما عن تغيير زجاج السيارة ، لذلك يجب أن تعرف الفرق بين زجاج السيارة الأصلي والتقليد عند استبدال الزجاج الامامي ، كما يجب أن تكون على دراية كاملة بنوعية قطع الغيار .





يتوفر زجاج السيارة الأصلي أو مايعرف OEM بواسطة شركات تصنيع السيارات ، والتي صنعت الزجاج الاصلس ويتطابق مع لون الزجاج الأمامي وسمكه وشكله أما زجاج السيارة التقليد OEE لاتصنعه شركات تصنيع السيارات بل الشركات المقلدة للزجاج الأصلي ذلك لأن قوانين حقوق الإختراع .



-سعر الزجاج التقليد أقل تكلفة من الأصلي كما أنه يختلف في سمك الزجاج ومتانته ودرجة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية



- يتم وضع العلامة التجارية للشركة المصنعة الزجاج مباشرة على الزجاج الأصلي ، بينما الزجاج التقليدي لايوجد عليه ختم الشركة



- يقتصر استخدام الزجاج التقليد غالبا على إضافة فتحة سقف الزجاج الخلفي المنزلق للشاحنات .





- يضمن دائما زجاج السيارة الأصلي وضع ملائم ومناسب لنوافذ السيارة ، مما يقلل مشاكل الضوضاء والتسرب .



