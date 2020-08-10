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سيارات

أسباب إصابة زجاج السيارة بالسرطان وكيفية الوقاية منه

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:20 م
اسباب اصابة زجاج
اسباب اصابة زجاج السيارة بالسرطان
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اشرف عطية
من اكثر الاشياء المزعجة التي تواجة قائد السيارة هي اصابة الزجاج بالسرطان نتيجة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة و حدة اشعة الشمس .  

يبدأ حدوث سرطان زجاج السيارة بسبب اختلاف درجات الحرارة في داخل السيارة وخارجها مما يحدث تمددات في اجزاء الزجاج و يتسبب في انفجارها مما يجعل الزجاج يصاب بالسرطان .

يختلف سرطان الزجاج من كل سيارة لأخري حسب نوعية و جودة الزجاج فيوجد انواع متعددة من الزجاج فيجد نوع دوبلكس من طبقتين و نوع نربلكس من 3 طبقات و هو النوع الجيد الذي يصعب إصابته بالسرطان . 

نصائح للوقاية من إصابة زجاج السيارة بالسرطان

وجه بعض خبراء السيارات ببعض النصائح للوقاية من إصابة زجاج السيارة بالسرطان و اهمها:

-  تجنب غسل زجاج السيارة أثناء تعرضها للشمس، لأن إختلاف درجة الحرارة المفاجئ قد يعرضها للتهشم 
- ضرورة حجب السيارة عن أشعة الشمس الحارقة عن طريق غطاء سميك يعزل الزجاج 
- تجنب تشغيل المكيف فترة طويلة أثناء الانتظار فى أشعة الشمس 
- ضرورة إيجاد مساحة تهوية مناسبة لمقصورة السيارة حتى يظل الهواء متجددًا بشكل مستمر داخل السيارة مما يضمن سلامة الزجاج . 

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