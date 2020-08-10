أسباب إصابة زجاج السيارة بالسرطان وكيفية الوقاية منه

من اكثر الاشياء المزعجة التي تواجة قائد السيارة هي اصابة الزجاج بالسرطان نتيجة الارتفاع الشديد في درجة الحرارة و حدة اشعة الشمس .
يبدأ حدوث سرطان زجاج السيارة بسبب اختلاف درجات الحرارة في داخل السيارة وخارجها مما يحدث تمددات في اجزاء الزجاج و يتسبب في انفجارها مما يجعل الزجاج يصاب بالسرطان .
يختلف سرطان الزجاج من كل سيارة لأخري حسب نوعية و جودة الزجاج فيوجد انواع متعددة من الزجاج فيجد نوع دوبلكس من طبقتين و نوع نربلكس من 3 طبقات و هو النوع الجيد الذي يصعب إصابته بالسرطان .
نصائح للوقاية من إصابة زجاج السيارة بالسرطان
وجه بعض خبراء السيارات ببعض النصائح للوقاية من إصابة زجاج السيارة بالسرطان و اهمها:
- تجنب غسل زجاج السيارة أثناء تعرضها للشمس، لأن إختلاف درجة الحرارة المفاجئ قد يعرضها للتهشم
- ضرورة حجب السيارة عن أشعة الشمس الحارقة عن طريق غطاء سميك يعزل الزجاج
- تجنب تشغيل المكيف فترة طويلة أثناء الانتظار فى أشعة الشمس
- ضرورة إيجاد مساحة تهوية مناسبة لمقصورة السيارة حتى يظل الهواء متجددًا بشكل مستمر داخل السيارة مما يضمن سلامة الزجاج .