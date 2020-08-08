ما هي فائدة النقاط السوداء على زجاج السيارة؟

الكثير من قائدي السيارات يتسائلون عن وجود بعض الوظائف في سيارتهم ومنها النقاط السوداء علي زجاج السيارة و هل هي مهمة للسيارة ام وجودها مجرد شكل جمالي؟، وهو ما نوضحه عبر السطور التالية.

النقاط السوداء علي الزجاج الامامي تعتبر مهمة، بل ومن أهم مكونات الزجاج الأمامي، وتتكون من مادة لامعة شبه شفافة تعمل على الاتصال والربط بين الزجاج وجسم السيارة.





يعمل الجزء الخارجي من النقاط السوداء على الحفاظ على الرابطة اللاصقة من الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى إخفائه مكان الالتصاق، أما الجزء الداخلي للإطار فإنه يتيح للمادة اللاصقة ربط الزجاج بجسم السيارة ليكون محكم .





اما النقاط السوداء التي تتواجد أعلى الزجاج الأمامي خلف المرآة، فإنها تعمل على حجب أشعة الشمس التي تدخل من بين حاجبي الشمس الأماميين لان اشعة الشمس تزعج قائد السيارة.



