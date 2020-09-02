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المتر بكام.. أحمد موسى يعرض قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة|شاهد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:49 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء فى محافظة القاهرة تتراوح من 50 جنيها إلى 2000 جنيه.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيقدم خدمة مميزة لسكان القاهرة، وسيتم عرض قيمة التصالح فى مخالفات البناء في كل منطقة وشارع.


ولفت احمد موسى، إلى أن قيمة التصالح بـ حى التبين المنطقة الأولى السكنى بـ 300 جنيه لـ المتر و شوارع جانبية بكورنيش النيل بـ 200 جنيه للمتر، والمنطقة الثالثة تكون قيمة التصالح لـ المتر 70 جنيه.

وأشار أحمد موسى، إلى أن قيمة التصالح بحى السيدة زينب منطقة أولى، مستوى أول بـ 600 و منطقة ثانية مستوي أول بـ 300 جنيه، المنطقة الثالثة مستوي أول بـ 100 جنيه.

وأوضح أحمد موسى، أن حي المعادي المنطقة الأولى مستوي أول بـ 1400 جنيه، و المنطقة الثانية مستوي أول بـ 1000 و المنطقة الثالثة مستوي أول بـ 600 جنيه.

وتابع أحمد موسى، أن قيمة التصالح بمنطقة حى دار السلام، منطقة أولى مستوى أول 800 جنيه، ومنطقة ثانية مستوي أول 200 جنيه، والمنطقة الثالثة بـ 70 جنيه للمتر.

واستكمل: قيمة جدية التصالح بـ حي حلوان بالمنطقة الأولي مستوى أول بـ 300 جنيه للمتر، والمنطقة الثانية مستوي أول بـ 200 جنيه للمتر،والمنطقة الثالثة بـ 100 جنيه للمتر.

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