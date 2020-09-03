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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
ابراج
ابراج
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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قدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 2 سبتمبر، وفقا لعلم الأرقام وهى الأهتمام بصحتك والتوقف عن تناول الأطعمة الدهنية أو المحمصة أو الحارة فهى ليست جيدة لصحتك لذا تجنبيها.

سيكون اليوم يومًا جيدًا للعاملين. في المكتب ، ستؤدي مسؤولياتك بشكل جيد وسوف يثني عليك رئيسك في العمل. إذا أكملت جميع مهامك في الوقت المحدد ، فستحصل بالتأكيد على فوائد جيدة. من ناحية أخرى .

يمكن للأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية الاستفادة ماليًا. يمكنك أيضًا وضع خطط لأي شيء لتعزيز عملك. ستكون حياتك الشخصية سعيدة. ستكون حالتك المالية جيدة. إذا اتخذت قراراتك المالية بحكمة ، فسترى تحسنًا كبيرًا في وضع المال في الأيام المقبلة.

نصيحة علم الابراج ..

اليوم ، ستشعر أكثر بأمور الدين. يمكنك أيضًا مساعدة المحتاج وفقًا لقدرتك. سيعطيك هذا الشعور بالسلام النفسي.

على الصعيد الاقتصادي ، من المحتمل أن تحصل على ارتياح كبير اليوم. يمكنك التخلص من القلق المتعلق بالمال من خلال الحصول على أموال عالقة.

سيكون جو منزلك جيدًا. اليوم سيكون يوما جيدا مع عائلتك. بالحديث عن العمل ، قد تضطر إلى القيام بعمل إضافي في مكتبك اليوم. ستشعر ببعض التوتر بسبب زيادة عبء العمل ، لكنك ستنجح في تسوية عملك في الوقت المحدد.

يمكن لرجال الأعمال الاستفادة من اتصالاتهم الكبيرة.
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