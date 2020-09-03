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رياضة

إبراهيم فايق لـ كهربا: دي آخر فرصة ليك ..فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:09 ص
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
حرص الإعلامي إبراهيم فايق، على توجيه نصيحة لمحمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، طالبه فيها بإعادة حساباته من جديد، ومراجعة نفسه جيدًا، للحفاظ على حظوظه في الاستمرار والنجاح مع الأهلي.

وصرح "فايق"، أثناء تقديم برنامجه "جمهور التالتة"، بأن وجود كهربا الآن في النادي الأهلي هي فرصته الأخيرة ليثبت وجوده ونجاحه. 

وأضاف "خايف بشدة على خسارة كهربا الرهان في تجربته مع الأهلي، لذلك أنصحه بالهدوء والتركيز في الملعب فقط". 

وكان الأهلي قرر تغريم كهربا مليون جنيه، بعد حدوث مشادة مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي. 
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