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اقتصاد

3 قروش خسارة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تشهد أسعار الدولار الأمريكى اليوم الخميس 3-9-2020، انخفاضا ملحوظا بمقدار قرشين لـ 3 قروش فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وأبرزها "البنك المركزى، والبنك الأهلى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى"، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا انخفاضا فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرشين ليسجل 15.80جنيه للشراء و15.90جنيه للبيع مقابل 15.82جنيه للشراء و15.92جنيه للبيع أمس، وفى البنك التجارى الدولى انخفض بمقدار 3 قروش ليسجل 15.78جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى


15.79 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.81 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

 
15.89 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.91 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى


15.80 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.82 جنيه بانخفاض قدرة قرشين .

15.90 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.92 جنيه بانخفاض قدرة قرشين .

سعر الدولار فى بنك مصر


15.80 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.82 جنيه بانخفاض قدرة قرشين .
 
15.90 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.92 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib


15.78 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.81 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.
 
15.88 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.91 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.


سعر الدولار فى بنك عودة
15.80 جنيه للشراء.
 
15.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى


15.80 جنيه للشراء.
 
15.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة


15.80 جنيه للشراء.
 
15.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية


15.78 جنيه للشراء.
 
15.88 جنيه للبيع.




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