3 قروش خسارة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

تشهد أسعار الدولار الأمريكى اليوم الخميس 3-9-2020، انخفاضا ملحوظا بمقدار قرشين لـ 3 قروش فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وأبرزها "البنك المركزى، والبنك الأهلى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى"، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا انخفاضا فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرشين ليسجل 15.80جنيه للشراء و15.90جنيه للبيع مقابل 15.82جنيه للشراء و15.92جنيه للبيع أمس، وفى البنك التجارى الدولى انخفض بمقدار 3 قروش ليسجل 15.78جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



