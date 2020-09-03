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معتز عبد الفتاح: السيسي مُصرّ على بناء دولة تحترم القانون

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
يطل الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، مساء اليوم الخميس، على مشاهديه، من خلال حلقة جديدة من برنامج "باختصار" عبر فضائية "المحور" في تمام الحادية عشرة مساءً.

ويستعرض معتز عبد الفتاح خلال حلقة هذا الأسبوع من "باختصار" جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصراره على إصلاح الدولة وبناء بلد يحترم القانون، وتغليب الصالح العام على حساب الصالح الشخصي للأفراد.

ويؤكد عبد الفتاح، أنه "يؤيد سياسة الرئيس السيسي في أن تكون الدولة قانونية وقوية وقادرة، حتى لا تكون فاسدة وضعيفة وهشة".

كما يناقش أستاذ العلوم السياسية، سر قلق إسرائيل من البرامج النووية لدى مصر والسعودية والإمارات وتركيا رغم سلميتها وتحت مظلة السلام.
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