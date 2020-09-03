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ديني

خالد الجندى: الأزهر رد بشكل حاسم على الرسوم المسيئة.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:31 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
قال الشيخ خاد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقا على إعادة نشر مجلة فرنسية رسوم مسيئة للرسول الكريم، إنه يفضل أن يترك الأمر للمتخصصين للرد على مثل هذه المواقف.

وأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على  فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن هذا الموقف بمثابة رد على من ينخدعوا بالغرب، هم بشر يصيبون ويخطئون، مشيدا بتحرك الأزهر سريعا للرد على هذه الواقعة، مضيفا أن الأزهر رد بشكل حاسم على الرسوم المسيئة. 

وأشار الجندى، إلى أن الرسومات المسيئة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم، كشفت الأقنعة المزيفة عن التحضر فى الغرب، لافتا إلى أن كل مجتمع فيه متطرفون وجهلاء.

كان الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال في بداية الحلقة، إن الشورى غير ملزمة في الإسلام، لكنها ناصحة وكاشفة مبينة وموضحة ومفهمة، موضحًا أن لفظة "شَوَرَ" هي أصل كلمة شورى، ومعناها قطف العسل.

وأضاف الجندي: "وبالتالي معناها قطف أشهى وألطف ما في الإنسان وهو تفكيره وعقله، كما أن الحق يتعدد وليس واحدًا، وبالتالي يمكن اختيار أحد أوجهه".

وتابع: "أوضح مثال على هذا الأمر هو صلح الحديبية، اتجه كل الصحابة إلى رأي واحد وهو الاعتراض، لكن النبي وحده كان يرى اتجاهًا آخر، وفي حادثة الردة قرر أبو بكر أن يخوض حروب الردة، لكن الصحابة كلهم كانوا ضد هذه الرؤية واستجاب الصحابة له".

وأوضح أن التاريخ الإسلامي يحتوي على نماذج مباركة لانفراد صاحب القرار باتخاذه رغم الشورى، وذلك لعلة علمها أو لمصلحة رآها أو لأمر عرفه ولا يستطيع أن يطلع عليه غيره.
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