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ديني

الأزهر يعقد لقاء تعريفيا لتدشين منصة التعليم عن بعد لطلاب سنغافورة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:14 ص
الأزهر يعقد لقاء
الأزهر يعقد لقاء تعريفي لتدشين منصة التعليم عن بعد
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محمد شحتة
عقد مركز تطوير الوافدين بالأزهر الشريف، لقاءً تعريفيًا للطلاب السنغافوريين على منصة (Zoom) التعليمية للتعريف بالبرنامج وشرح المستويات الدراسية التي سيتم تدريسها للطلاب والمسؤول من المعلمين على كل مستوى.

حضر اللقاء الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير الوافدين، وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، وفريق عمل التعليم عن بعد، كما حضر من الجانب السنغافوري  توفيق مجيد، مدير شؤون الطلاب الدوليين بالمجلس الإسلامي السنغافوري، و محمد رضوان سكرتير تاني السفارة سنغافورة بالقاهرة ومسؤول الطلاب بالمجلس الإسلامي بسنغافورة.

وفي بداية اللقاء وجهت العميدة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على عقد هذا اللقاء لإطلاق المنصات التعليمية، كما وجهت الشكر لمدير مدرسة جنيد السيدة خيريانا زين العابدين، والقائمين على المدرسة لحرصهم على استمرار الدراسة وتعليم الطلاب اللغة العربية والعلوم الشرعية.

وتمنت أن يكون هناك العديد من الطلاب للدراسة بالأزهر خلال الشهور القادمة بل السنوات القادمة، وأكدت أنها بداية جديدة وجيدة ومثمرة لهؤلاء الطلاب، ووجهت رسالة للطلاب تحثهم فيها على الجد والالتزام بحضور الحصص الدراسية المخصصة لجميع المستويات الدراسية، كما وعدتهم أنهم سيتلقون الدراسة على أيدي معلمين متخصصين في العلوم العربية والشرعية.

وأضافت أنها تسعى جاهدة لإزالة كافة الصعاب لإتمام هذا البرنامج بنجاح كما أوصت القائمين على مدرسة جنيد في سنغافورة بالتعاون مع المركز والمتابعة المستمرة للطلاب وحثهم على الالتزام بالدراسة كما شددت سيادتها على الطلاب أن يكونوا على قدر من المسؤولية مع معلميهم حتى يستقيم لسانهم على اللغة العربية والالتزام بالتوجيهات التي تلقى عليهم من معلميهم وبالبرنامج المعد لهم حتى يتمكنوا من الالتحاق بجامعة الأزهر، وأثناء اللقاء قام الطلاب بإلقاء بعض الأسئلة خاصة بمعرفة مواعيد حضور الحصص والجداول الدراسية والتعريف بالمستويات التي ستدرس لهم فيما بعد.
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