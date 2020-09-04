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شريف عامر يتجول داخل أحد ورش تصنيع الذهب..فيديو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:30 ص
ورشة تصنيع الذهب
ورشة تصنيع الذهب
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اسراء صبري
قال إبراهيم عليش، مدير ورشة تصنيع الذهب، إن أزمة  فيروس كورونا أثرت على الذهب، معقبا: الناس مبقتش تنزل تتعامل معانا عشان الذهب سعره غالي، بالإضافة إلى ارتفاع المصنعية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: أن الذهب المتواجد في الورشة هو نفسه المتواجد في المحلات، المصنعية تصل أحيانًا إلى 120 جنيهًا في الجرام الواحد، معقبا: أكبر يوم فيه شغل نصنع 20 قطعة.

وتابع : بعمل في صناعة الذهب منذ 47 عامًا، و فترة الثمانينات حتى عام 2000 كانوا الأفضل، لافتا إلى أن القطع تأخذ وقت من ساعات إلى 3 أيام كحد أقصى.
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