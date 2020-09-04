شريف عامر يتجول داخل أحد ورش تصنيع الذهب..فيديو

قال إبراهيم عليش، مدير ورشة تصنيع الذهب، إن أزمة فيروس كورونا أثرت على الذهب، معقبا: الناس مبقتش تنزل تتعامل معانا عشان الذهب سعره غالي، بالإضافة إلى ارتفاع المصنعية.







وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: أن الذهب المتواجد في الورشة هو نفسه المتواجد في المحلات، المصنعية تصل أحيانًا إلى 120 جنيهًا في الجرام الواحد، معقبا: أكبر يوم فيه شغل نصنع 20 قطعة.



