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سيارات

الداخلية تنفي سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات حال عدم تركيب الملصق

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:53 ص
اللوحات المعدنية
اللوحات المعدنية للسيارات في مصر
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات حال عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، مُوضحةً أنه يتم سحب رخص تسيير المركبات التي تحمل اللوحات المعدنية القديمة لدفع مالكيها للتوجه لوحدات المرور لاستبدالها بأخرى مؤمنة دون أن يترتب على ذلك أى غرامة أو عقوبة مالية وبغض النظر عن انتهاء رخصة التسيير من عدمه ودون الارتباط بمهلة تركيب الملصق الإلكتروني.


ويأتي ذلك فى ضوء توجه الدولة للتحول الرقمي وحرص الوزارة على إدارة الحركة المرورية إلكترونيا ورفع مستوى السلامة المرورية كخطوة نحو تطبيق منظومة النقل الذكية.
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