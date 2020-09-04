الداخلية تنفي سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات حال عدم تركيب الملصق

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ، صحة بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات حال عدم تركيب الملصق الإلكتروني. ما تداولته





وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، مُوضحةً أنه يتم سحب رخص تسيير المركبات التي تحمل اللوحات المعدنية القديمة لدفع مالكيها للتوجه لوحدات المرور لاستبدالها بأخرى مؤمنة دون أن يترتب على ذلك أى غرامة أو عقوبة مالية وبغض النظر عن انتهاء رخصة التسيير من عدمه ودون الارتباط بمهلة تركيب الملصق الإلكتروني.







