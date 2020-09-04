AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الحكومة: مجانية التعليم حق أصيل للطلاب ولا مساس به

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسي 2020/2021، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسي 2020/2021، مُوضحةً أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة للمواطنين على حد سواء.

وفي إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، يتم العمل على عدد من المحاور، ويتمثل المحور الأول: في رفع القدرة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي، من خلال التوسع في إنشاء جامعات حكومية جديدة، حيث سيشهد العام الحالي افتتاح المراحل الأولى لعدد من الجامعات الأهلية، وهي: الجلالة، والعلمين، وجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة بمدن رأس سدر، شرم الشيخ، الطور.

وزيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 94.4%، لتصل إلى 35 جامعة عام 2020/2021، مقارنة بـ 18 جامعة عام 2014/2015، كما بلغت الاعتمادات المالية للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية 30 مليار جنيه عام 2020/2021، وجار البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة وهي (حلوان- أسيوط- بني سويف- بنها- أسوان- المنيا- المنصورة- قناة السويس- بورسعيد- سوهاج).

بينما يتمثل المحور الثاني: في تحسين جودة التعليم العالي والجامعات، من خلال مواصلة الجهود للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والارتفاع بمستوى جودة مخرجاتها، والانتهاء من تحديث 80% من تطوير المناهج الدراسية لكافة التخصصات، أما المحور الثالث: فيستهدف تحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية، حيث تواصل الدولة خلال العام الحالي 2020/2021، تقديم الدعم للجامعات المصرية والارتقاء بترتيبها في التصنيفات الدولية، والاستمرار في العمل على تحسين ترتيب مصر في النشر الدولي.

ويستهدف المحور الرابع دعم وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعات، واستكمال إنشاءات الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي جامعة متخصصة في تكنولوجيا البيانات والمعلومات، في حين يتضمن المحور الخامس: تطوير المناهج الدراسية للقطاع الطبي أسوة بالطب البشري والصيدلي، مع الانتهاء من تطوير طوارئ مستشفى قصر العيني، ويستهدف المحور السادس:  دعم الأنشطة الطلابية بتنفيذ خطة متكاملة لتوسيع مظلة النشاط الطلابي، تتضمن الأنشطة الفنية والرياضية والعلمية، سواء على المستوى المركزي بمعهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي للجامعات، أو على مستوى الجامعات عبر الأسابيع الشبابية والفعاليات والأنشطة بكل جامعة على مدار العام.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توجيهات رئاسية بإنشاء مجمعات تكنولوجية في 4 جامعات مصرية.. صور

السيسي يوجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية للالتحاق والدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة.. ويطلب سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة

الرئيس يتابع تطوير منظومة التعليم العالي.. توجيهات بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة.. وعبد الغفار: إنشاء جامعات أهلية جديدة بالشراكة مع أفضل الجامعات العالمية

وزير التعليم العالي: البدء في إنشاء جامعة السويس وجامعة بورسعيد الأهلية مباشرة

الرئيس يوجه بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة وصدى البلد ينشر أماكنها.. التعليم العالي: الحد الأدنى للقبول بها أقل 5% من الجامعات الخاصة.. والخبراء: ستقدم تعليما عالميا بتكاليف أقل

ترشيحاتنا

خطوات قيادة سيارة أوتوماتيك ..تعرف عليها

3 أعراض غير مألوفة تؤكد إصابة طفلك بـ فيروس كورونا

اليونان: لن نبدأ محادثات مع تركيا إلا بشرط

الحكومة: لا صحة لمد فترة التصالح في مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر

سعد سمير يوجه رسالة شكر لـ صلاح ويتمنى انضمام حجازي لـ الأهلي

السيسي: مصر تدعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ اقتصاد: تداعيات فيروس كورونا أصابت أفريقيا بشكل مزدوج.. صور

تعشق الأناقة.. أبرز إطلالات منة فضالي في عيد ميلادها

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"