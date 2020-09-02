للمتقدمين في العام الدراسي 2020/2021.. تعرف على الأوراق المطلوبة للدراسات العليا بهندسة القاهرة

تستعد الجامعات المصرية بجميع كلياتها لاستقبال طلاب العام الجامعي الجديد 2020، حيث أعلنت كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن الأوراق المطلوبة للراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا، وينشر "صدى البلد" الأوراق المطلوبة للمتقدمين، والتي جاءت كالآتي:





الأوراق المطلوبة للتقدم للدبلومات بكلية هندسة القاهرة للعام الجامعي 2020/2021:





- أصل شهادة البكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من أي معهد معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وتقديم صورتين معادلة شخصية حديثة.

- موافقة جهة العمل على الالتحاق بدبلوم الدراسات العليا لمن يعمل بالمصالح الحكومية أو قطاع الأعمال العام.

- بالنسبة للمهندسين، تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي موضحا بها وظيفته.

- تقديم الموقف من التجنيد.

- صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

- عدد 4 صور 4×6 حديثة.





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وبالنسبة للأوراق الخاصة للتقدم لدرجة الماجيستير كالآتي:-

- أصل شهادة البكالوريوس في الهندسة بتقدير عام جيد.

- أصل شهادة البكالوريوس وأصل شهادة دبلوم الدراسات العليا بتقدير عام جيد.

- موافقة جهة العمل على الدراسة بالنسبة للمعيدين وطلاب البحث العلمي والعاملين بقطاع الحكومة .

- بالنسبة للمهندس الحر يقدم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي .

- بيان بجميع المقررات الناجح فيها بمرحلة الدراسات العليا قبل الالتحاق ببرنامج الماجيستير بكلية الهندسة (في حالة إعادة القيد )

- تقديم الموقف من التجنيد .

- عدد 4 صور 4×6 حديثة .

- صورة من شهادة الميلاد .

وبالنسبة للاوراق الخاصة بالتقديم لدرجة الدكتوراه كالاتي :-

- أصل شهادة البكالوريوس في الهندسة بتقدير عام جيد ، بشرط أن يكون من نفس التخصص العام .

- أصل شهادة دبلوم الدراسات العليا .

- أصل شهادة ماجيستير العلوم الهندسية .

- بيان بجميع المقررات السابقة الناجح فيها بمرحلة الدراسات العليا قبل الالتحاق ببرنامج الدكتوراه.

- موافقة جهة العمل على الدراسة بالنسبة للعاملين في المصالح الحكومية .

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي بالنسبة للمهندس الحر .

- تقديم الموقف من التجنيد .

- صور شهادة الميلاد .

- عدد 4 صور 4×6 حديثة.