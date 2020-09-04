AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الأولي على المكفوفين بالثانوية العامة: نفسي أكون مذيعة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:43 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام

أعربت الطالبة سامية محمد الأولى على المكفوفين بالثانوية العامة، عن سعادتها الشديدة بعد تقديم منحة خاصة من جامعة القاهرة بالجامعة ، ورشحها مكتب التنسيق للالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بناء على رغبتها، واجتيازها بنجاح اختبار القدرات بالكلية.

 

وقالت سامية محمد إن الالتحاق بكلية الاعلام حلم بالنسبة لها  منذ أول يوم التحقت بها في الثانوية العامة ، لافتة إلى أنها أصرت على دخول مجال الإعلام بعد اكتشافها أن  لديها مهارات الحديث خلال وسائل الإعلام ، بعد ظهورها على القنوات والمواقع الاخبارية بعد نجاحها بمرحلة الثانوية العامة .

 اقرأ ايضا|

وأضافت سامية محمد لصدى البلد أنها تحلم أن تصبح مذيعة مشهورة في القنوات الفضائية خلال المرحلة القادمة ، مشيرة إلى أنها متابعة جيدة للبرامج الفضائية والبرامج الإذاعية  وهناك من تأثرت بهم وأعجبت بهم مثل مني الشاذلي  والمذيعة رضوى حسن وأحمد يونس وغيرهم.

 

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الأشخاص كانوا رافضين  أن تلتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، نظرًا لأنها من الكليات التي ستجد بها الشقاء وتعب ، لافتة إلى أنهم قدموا لها النصيحة بالالتحاق بكلية أخرى غيرها، ولكنها كانت اتخذت القرار بتحقيق حلمها.  

وأوضحت سامية أنها على دراية كاملة بالصعوبات التي ستواجهها في بداية الأمر وهذا أمر طبيعي لأنها في مرحلة مختلفة  ولكن لديها الإيمان والقدرة على اجتياز هذه المشكلات والعبور بها إلى بر النجاح .

 

وقرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تقديم منحة خاصة بالجامعة للطالبة سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر، الأولى على المكفوفين بالثانوية العامة هذا العام، والحاصلة على مجموع درجات 395.5، ورشحها مكتب التنسيق للالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بناء على رغبتها، واجتيازها بنجاح اختبار القدرات بالكلية.

 

وقال الخشت، إن جامعة القاهرة لا تدخر جهدا في رعاية الموهوبين والمتفوقين، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع، ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم، لاسيما إذا كانوا من ذوي القدرات الخاصة، لأنهم يقدمون لشبابنا نموذجا يؤكد أن الإعاقة أيا ماتكون لاتمثل عقبة أمام إرادة الإنسان للتفوق والتميز

.

وأكد الخشت أن الجامعة ستقدم للطالبة منحة كاملة للدراسة بشعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام تلبية لرغبتها، وستتحمل الجامعة كل نفقات دراستها، وإقامتها بالمدينة الجامعية إذا احتاجت.

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تعلن تفاصيل اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات لطلاب الثانوية العامة 2020

أخبار جامعة القاهرة.. فتح باب التحويلات بجميع الكليات 9 أغسطس.. عقد اختبارات القدرات 8 أغسطس.. وصدى البلد ينشر كل ما تريد معرفته عن نظام الالتحاق بكليات التربية الرياضية

تنسيق الثانوية العامة 2020.. ننشر رابط التسجيل في اختبارات القدرات

الهندسة الخاصة 80% والطب 95% وبشرى سارة من جامعة القاهرة.. ملامح تنسيق 2020

رئيس جامعة السويس يتفقد استديوهات كلية الإعلام الجديدة واختبارات القدرات بها

كورونا يحفز التعليم عن بعد .. عبد السلام: لدينا شراكات عالمية لتقديم برامج تدريبية للطلاب

ترشيحاتنا

شوبير يهاجم بعض متابعيه وآخرون يردون: كمل يا كابتن وإحنا فى ضهرك

ترغيب وترهيب.. كيف نجحت إدارة برشلونة في إقناع ميسي بالبقاء؟

دعوات للتظاهر اليوم في طرابلس وباقي المدن الليبية

ضربنا بسلوك الكهرباء والشاكوش.. حكاية تعذيب 3 شباب بسوهاج إثر ذهابهم للعمل

نائب رئيس الترسانة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إدارة النشاط الرياضي

بإطلالة صباحية.. درة تبهر متابعيها عبر إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستعاني لسنوات قادمة.. أستاذ اقتصاد يوضح مصير دول أفريقيا بعد جائحة كورونا.. صور

عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة ابنة غادة عبد الرازق في عيد ميلادها

بفستان ملفت.. فيفي عبده تخطف الأنظار في الساحل الشمالي