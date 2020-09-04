الأولي على المكفوفين بالثانوية العامة: نفسي أكون مذيعة

أعربت الطالبة سامية محمد الأولى على المكفوفين بالثانوية العامة، عن سعادتها الشديدة بعد تقديم منحة خاصة من جامعة القاهرة بالجامعة ، ورشحها مكتب التنسيق للالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بناء على رغبتها، واجتيازها بنجاح اختبار القدرات بالكلية.

وقالت سامية محمد إن الالتحاق بكلية الاعلام حلم بالنسبة لها منذ أول يوم التحقت بها في الثانوية العامة ، لافتة إلى أنها أصرت على دخول مجال الإعلام بعد اكتشافها أن لديها مهارات الحديث خلال وسائل الإعلام ، بعد ظهورها على القنوات والمواقع الاخبارية بعد نجاحها بمرحلة الثانوية العامة .

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وأضافت سامية محمد لصدى البلد أنها تحلم أن تصبح مذيعة مشهورة في القنوات الفضائية خلال المرحلة القادمة ، مشيرة إلى أنها متابعة جيدة للبرامج الفضائية والبرامج الإذاعية وهناك من تأثرت بهم وأعجبت بهم مثل مني الشاذلي والمذيعة رضوى حسن وأحمد يونس وغيرهم.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الأشخاص كانوا رافضين أن تلتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، نظرًا لأنها من الكليات التي ستجد بها الشقاء وتعب ، لافتة إلى أنهم قدموا لها النصيحة بالالتحاق بكلية أخرى غيرها، ولكنها كانت اتخذت القرار بتحقيق حلمها.

وأوضحت سامية أنها على دراية كاملة بالصعوبات التي ستواجهها في بداية الأمر وهذا أمر طبيعي لأنها في مرحلة مختلفة ولكن لديها الإيمان والقدرة على اجتياز هذه المشكلات والعبور بها إلى بر النجاح .

وقرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تقديم منحة خاصة بالجامعة للطالبة سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر، الأولى على المكفوفين بالثانوية العامة هذا العام، والحاصلة على مجموع درجات 395.5، ورشحها مكتب التنسيق للالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بناء على رغبتها، واجتيازها بنجاح اختبار القدرات بالكلية.

وقال الخشت، إن جامعة القاهرة لا تدخر جهدا في رعاية الموهوبين والمتفوقين، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع، ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم، لاسيما إذا كانوا من ذوي القدرات الخاصة، لأنهم يقدمون لشبابنا نموذجا يؤكد أن الإعاقة أيا ماتكون لاتمثل عقبة أمام إرادة الإنسان للتفوق والتميز

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وأكد الخشت أن الجامعة ستقدم للطالبة منحة كاملة للدراسة بشعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام تلبية لرغبتها، وستتحمل الجامعة كل نفقات دراستها، وإقامتها بالمدينة الجامعية إذا احتاجت.