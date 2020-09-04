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أخبار العالم

زعيم المعارضة التركية: أردوغان من دمر سوريا بتعليمات من أوباما

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:15 م
زعيم المعارضة التركية
زعيم المعارضة التركية
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القسم الخارجي
كشف زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو من دمر ومزق سوريا.

وقال كليجدار أوغلو، في مقابلة تليفزيونية، إن أردوغان هو سبب ما حدث من تدمير في سوريا، وذلك بتعليمات من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأشار إلى أن دور أردوغان جااء من خلال مشاركته في مشروع الشرق الاوسط الكبير، الذي يهدف لتقسيم المنطقة. 

وأرجع السبب لاختيارهم أردوغان، نظرًا لأنه يخدمهم ويأخذ التعليمات منهم.

وأكد زعيم المعارضة، ان أنقرة لديها ضحايا من الجنود في سوريا، بينما لم يصب جندي أمريكي واحد هناك.
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