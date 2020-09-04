زعيم المعارضة التركية: أردوغان من دمر سوريا بتعليمات من أوباما

كشف زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو من دمر ومزق سوريا.





وقال كليجدار أوغلو، في مقابلة تليفزيونية، إن أردوغان هو سبب ما حدث من تدمير في سوريا، وذلك بتعليمات من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.





وأشار إلى أن دور أردوغان جااء من خلال مشاركته في مشروع الشرق الاوسط الكبير، الذي يهدف لتقسيم المنطقة.





وأرجع السبب لاختيارهم أردوغان، نظرًا لأنه يخدمهم ويأخذ التعليمات منهم.



