تعرف على قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين ذوى الإعاقة بالجامعات المصرية

أقر المجلس الأعلى للجامعات تطبيق قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين المكفوفين والمعاقين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية بالجامعات المصرية على الطلاب المصريين المكفوفين والمعاقين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأمريكية وإعفائهم من شرط الحصول على شهادة إمتحان ال SAT والاكتفاء بشهادة ال GPA فقط ؛ اسوة بما يتم مع الطلاب المكفوفين والمعاقين الحاصلين على الثانوية السعودية عند قبولهم بالجامعات المصرية بشهادة الثانوية فقط دون اختبار القدرات .





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- كما صدر القرار الوزارى رقم ( 2555 ) بتاريخ 11/8/2020 بشأن قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين ذوى الإعاقة بالجامعات الحكومية المصرية:- يتم قبول الطلاب المصريين من ذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم بالجامعات والمعاهد المصرية وذلك على النحو التالى:-





1- عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد طبقًا لقواعد الترشيح المعلن عنها لجميع فئات الطلاب.

يحق للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم التقدم عن طريق التنسيق الإلكترونى للكليات والمعاهد العملية والنظرية التى تقبل شهادتهم (ثانوية عامة مصرية وما يعادلها- الشهادات الفنية المصرية) والتى تتفق مع ترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم فى الشهادة الثانوية الحاصلين عليها واجتياز اختبار القدرات أو اختبار المقابلة الشخصية الخاص ببعض الكليات والمعاهد التى تشترط ذلك ضمن شروط الالتحاق بها وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.





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2- عن طريق الجامعات مباشرةً:-

يتم استثناء الطلاب المصريين من ذوى الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم بمختلف فئاتهم وطلاب الدمج من شرط المجموع الكلى (الحصول على 50% على الأقل فى الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العربية والأجنبية المعادلة) و(الحصول على 70% على الأقل فى الشهادات الفنية المصرية)، وذلك عند الالتحاق ببعض الكليات النظرية فقط وهى على النحو التالى:-

بالنسبة للطلاب من ذوى الإعاقة الحركية:- كليات (الآداب- الحقوق- التجارة) فقط بشرط أن تكون الإعاقة تمنع الطالب من الحركة أو تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين.





بالنسبة للطلاب المكفوفين:- كليات (الآداب- دار العلوم- الألسن- الحقوق- الخدمة الاجتماعية) فقط.

بالنسبة لطلاب الصم والبكم:- كلية (التربية النوعية والاقتصاد المنزلى) فقط ، وذلك كله بشرط:-





- أن تكون اللائحة الداخلية للكلية التى يرغب الطالب فى التقدم إليها تقبل حملة الشهادات الثانوية الحاصل عليها هؤلاء الطلاب وضرورة استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة للكلية.

- أن يتم ذلك من خلال عرض هؤلاء الطلاب على اللجنة الطبية المركزية بالجامعة المتقدمين لها والتى يُشكلها رئيس الجامعة سنويًا ووفقًا للنظام والمواعيد التى تعلنها الجامعات فى هذا الشأن.

- يُسمح للطلاب الذين تم رفضهم من اللجنة الطبية بالجامعة المتقدمين إليها بالتقدم لأمانة المجلس الأعلى للجامعات بتظلمات لإعادة الكشف الطبى عليهم ويتم عرضها على اللجنة الطبية المركزية بجامعة عين شمس وتكون نتيجة هذه اللجنة نهائية.

- لا يحق للطلاب المصريين من ذوى الإعاقة المقبولين ببعض كليات الجامعات المصرية وفقًا لهذا النظام التحويل إلى كليات أخرى حيث أنه تم قبولهم باستثنائهم من شرط المجموع ويمكنهم فقط نقل قيدهم إلى كليات أخرى بشرط استيفائهم للحد الأدنى المُعلن من مكتب التنسيق عام حصولهم على الشهادة الثانوية.