وزير الشباب ومحافظ الشرقية يشهدان صلاة الجمعة بمسجد الفتح بالزقازيق

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صلاة الجمعة اليوم 4 /9 /2020م بمسجد الفتح بالزقازيق.





وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية تحت عنوان : "الإيمان والعلم" ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والشيخ زكريا الخطيب مدير المديرية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجهود وزارة الأوقاف في تنظيم صلاة الجمعة ، كما أشاد محافظ الشرقية بالتزام المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وخصصت وزارة الأوقاف، خطبة صلاة اليوم الجمعة، بعنوان "الإيمان والعلم"، لبيان أن الإيمان الصحيح والعلم يلتقيان ويتكاملان ولا يتناقضان أبدا، فالإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع، ويَبني عليه في تحقيق مصالح البلاد والعباد.





وقال وزير الأوقاف، إن الخطبة ستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .