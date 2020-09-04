أعلنت جامعة عين شمس شروط التحويلات ونقل القيد لكلية علوم عين شمس للعام الجامعي 2020 /2021 .

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وافق مجلس كلية العلوم بجامعة عين شمس فى جلسته فى 2019/10/14 على الشروط الآتیة :-

ًأولا بالنسبة لتعدیل الترشیح ونقل القید إلى المستوى الأول: یمكن تعدیل ترشیح الطلاب أو نقل قیدهم للإلتحاق بالمستوى الأول بشرط حصولهم فى الثانویة العامة على الحد الأدنى للمجموع الذى قُبل بالكلیة فى نفس العام وإستیفاء شرط الإقامة فى النطاق الجغرافى للجامعة وبحد أقصى 2% من عدد الطلاب المقبولین ویلتحق الطلاب بالشعب الممیزة التى بها أماكن شاغرة بالكلیة حسب إمكانیات الكلیة .





ثانیًا : بالنسبة لتحویلات الساعات المعتمدة: لتنسیق داخلى مثل باقي برامج الكلیة، ویستثنى طلاب البرامج الجدیدة من شرط، فيقل الطلاب في البرامج الجدیدة طبقا التوزیع الجغرافي وعدم التحویل داخل القاهرة الكبرى.

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ثالثا: بالنسبة لقواعد التحویل للكلیة للسنوات الدراسیة الأعلى من المستوى الأول : بتقدیر جید على الأقل ومنقول للمستوى الأعلى في الكلیة المحول منها وتكون الأولویة للتقدیرات ، وأن یكون الطالب ناجحا الأعلى وذلك بحد أقصى (2 (%من عدد الطلاب المقیدین من كل مستوى وغلق باب التحویلات عند إكتمال العدد في النطاق الجغرافى لجامعة عین شمس ، وأن یلتزم الطالب بدراسة جمیع المواد التى تفرضها الكلیة وترى أنها أساسیة لدراسة الطالب بحیث لا یتجاوز عدد المواد التى تفرض علیه والتى قد یكون راسب بها عند التحویل عن ما یكافئ عدد 9 ساعات معتمدة فى نفس المستوى المحول إلیه و ما سبقه.





ولا یقبل تحویل الطلاب من الجامعات و الكلیات الموجودة بالقاهرة الكبري (جامعة حلوان وجامعة القاهرة) ، ویُسمح بقبول الطلاب المحولین للدراسة بالمستویین الثانى والثالث وحسب التنسیق الداخلي بالكلیة في الشعب التى تتوافر بها أماكن شاغرة بینما یتم قبول طلاب للدراسة بالمستوى الثانى ببرامج قسمي المیكروبیولوجى على الأقل في حالة توافر أماكن شاغرة ، ووالكیمیاء الحیویة بتقدیر عام جید جدا.





رابعًا: بالنسبة لتحویلات كلیة البنات: لیس لدى الكلیة مانع من قبول التحویل من كلیة البنات قیاسا.





خامسا: بالنسبة لقبول الطلاب الحاصلین على درجة البكالوریوس من جامعات أخرى على أن یكون قبولهم في المستوى الأول بالشعب التخصصیة بالشروط الآتیة : التفرغ الكامل للدراسة ، ویُشترط أن یكون التقدیر العام (جید) على الأقل ویشترط موافقة القسم المختص على إلتحاق الطالب به، وأن تكون المصروفات الدراسیة طبقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات بالاضافة الى المصروفات الدراسیة التى تقرها الجامعة وفى حالة الرسوب یتم دفع 150 جنیها للمادة الواحدة بالإضافة إلى المصاریف الدراسیة، والانتهاء من أداء الخدمة العسكریة للبنین، وتُجرى مقاصة فى متطلبات البرنامج كاملة.





وبالنسبة للمعیدین والمدرسین المساعدین بكلیات ومعاهد جامعة عین شمس ، یُشترط الحصول على موافقة مجالس الأقسام ، ومجالس الكلیات المعینین بها على الالتحاق والدراسة بالكلیة بالشعب التخصصیة.