بـ الأصفر الجريء.. نسرين أمين بإطلالة تكشف جمالها .. شاهد





وظهرت نسرين أمين ، بفستان قصير باللون الأصفر ليبرز جمالها، وبدون أكمام ليكشف عن رشاقتها.

















ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.









كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل الذي يتناسب مع ظهورها الجذاب.









ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الفضية التى تكشف جمال إطلالتها.



