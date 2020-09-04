AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الأصفر الجريء.. نسرين أمين بإطلالة تكشف جمالها .. شاهد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:58 م
نسرين أمين
نسرين أمين
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة نسرين أمين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.


وظهرت نسرين أمين، بفستان قصير باللون الأصفر ليبرز جمالها، وبدون أكمام ليكشف عن رشاقتها.




ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.


كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل الذي يتناسب مع ظهورها الجذاب.


ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الفضية التى تكشف جمال إطلالتها.

View this post on Instagram

💛

A post shared by Nesreen Amin نسرين أمين (@nesreen_amin) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس بدوية.. نسرين طافش بإطلالة مختلفة تخطف الأنظار.. شاهد

بـ الأبيض والأسود.. أنابيلا هلال بإطلالة تكشف رشاقتها.. شاهد

بملابس رياضية جريئة.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بفستان مكشوف.. سمية الخشاب بإطلالة تبرز جمالها.. شاهد

بـ فستان مكشوف.. صفاء سلطان تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بعد صورة المايوه.. شاهد نسرين أمين بإطلالة بدوية تبهر متابعيها

ترشيحاتنا

إسماعيل يوسف أمينًا لصندوق الزمالك بدلا من أشرف زكي

بـ الأصفر الجريء.. نسرين أمين بإطلالة تكشف جمالها .. شاهد

الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ 30 يوما في البلاد

الأرصاد: الطقس غدا معتدل نهارا على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

رسالة مؤثرة من مركز الأزهر للفتوى لمن يسيء لوالديه.. فيديو

لظهوره المتكرر مع دينا الشربيني| هل فقد عمرو دياب بريقه في كليباته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأصفر الجريء.. نسرين أمين بإطلالة تكشف جمالها .. شاهد

علامة غريبة في البول تشير للإصابة بـ السكر من النوع 2 .. اكتشفها

آخر أيام الصيفية.. سفير الصين في الرياض ينشر أشهر أغاني فيروز