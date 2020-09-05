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أخبار العالم

أمريكا: السعودية تحقق رؤية ترامب للسلام

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
رحبت السلطات الأمريكية بقرار السعودية السماح للرحلات الجوية بين الإمارات إسرائيل بعبور مجالها الجوي.

وقال حساب مجلس الأمن القومي الأمريكي على "تويتر": "ترحب الولايات المتحدة بقرار المملكة العربية السعودية السماح للرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل بعبور أراضيها".

وأضاف البيان: "هذه خطوة أخرى مهمة في تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب".

وأعلنت السعودية الأربعاء الماضي موافقتها على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى جميع الدول. 

ويأتي ذلك بعد يومين من تسيير أولى رحلات الطيران التجاري من إسرائيل إلى الإمارات في إطار اتفاق تطبيع العلاقات بينهما والذي أعلنه البلدان في 13 أغسطس الماضي.

وهبطت طائرة إسرائيلية الاثنين في أبوظبي حاملة وفدا أمريكيا إسرائيليا لتدشين التعاون بين الإمارات وإسرائيل. 

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