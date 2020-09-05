AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 164 شابًا.. وتحرير 3 محاضر سلامة للمنشآت المخالفة بالفيوم

السبت 05/سبتمبر/2020 - 11:08 ص
محمد سعفان وزير
محمد سعفان وزير القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، نحو 164 شابًا، من بينهم اثنان من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 1111 من راغبى العمل.


وقال على أبو الحسن، وكيل المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر  يوليو الماضي، إن المديرية قامت في مجال علاقات العمل بتلقى 25 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها، وتحويل 4 شكوى للقضاء، وحفظ شكويين، بالإضافة إلى 15 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.


وأضاف أن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل بالتفتيش على 313 منشأة "دوري وحملات"، فضلًا عن عمل ندوة توعية للعمال.


وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 62 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي،  وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر سلامة وصحة مهنية للمنشآت المخالفة.

Advertisements

ترشيحاتنا

الكبير جاي يا بلد.. حكاية خط الصعيد أرعب الأهالي لسنوات.. عليه أحكام 300 عام وطلقة أنهت الكابوس

بالفيديو كونفرانس.. شطة: حسم مصير مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في الاجتماع القادم للكاف

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور

تحقيقات موسعة في مجزرة أطفيح.. الأشقاء اقتحموا منزل شقيقتهم وقتلوا نجلها

وفاة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

رئيس شركة العاصمة الإدارية: المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء وهي تعادل مساحة واشنطن..الرئيس السيسي يتابع بشكل مستمر مراحل التنفيذ..50 مليار جنيه تكلفة الحي الحكومي.. والحكومة لم تدفع منها جنيها واحدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين ساحرة.. ملكة جمال مصر تتألق في حفل زفافها

أزمة القفا تشعل السخرية بين الجماهير على شرف ستاموني.. فما قصته؟ | صور

أسعار جيب رينيجيد 2020 اليوم في مصر.. صور