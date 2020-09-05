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حوادث

بحجم تعاملات 35 مليون جنيه.. ضبط مزارع اشترك مع شقيقه بالاتجار في العملة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، وبلغ حجم تعاملاتهما 35 مليون جنيه.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شخصين (سائق متواجد حاليًا بإحدى الدول العربية - شقيقه "مزارع" - مقيمان بدائرة مركز شرطة ديرمواس بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الأول وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات طبقًا للفحص المستندى (35,000,000) مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

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