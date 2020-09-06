حل شرعي لمحو الذنوب والمعاصي .. الإفتاء توضح

قال الدكتور عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم، حذرنا من محقرات الذنوب قال عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا كَرَجُلٍ كَانَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ ، فَحَضَرَ صَنِيعَ الْقَوْمِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ حَتَّى جَمَعُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا وَأَجَّجُوا نَارًا ، فَأَنْضَجُوا مَا فِيهَا "، أن الاستهانة بالذنوب الصغيرة تؤدي إلى هلاك الإنسان فيجب الابتعاد عنها والانتباه لها حتى لا نقع فيها.





وأضاف العجمي خلال فيديو له على قناة الإفتاء على اليوتيوب، أن الحل من محقرات الذنوب هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الغفور الرحيم، وأن الدعاء مع الرجاء لله عز وجل سبب من أسباب محو ومغفرة الذنوب والمعاصي للحديث القدسي عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَة».





وتابع: إنه مهما تعددت جرائم وذنوب الإنسان إذا تاب توبة نصوحًا ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يقبله ، وعلينا أن نتوب من قريب قبل أ نتوغل في الذنوب والإجرام حتى يكون له مكانه ومنزله عند الله سبحانه وتعالى.



وأشار الى أن العدل بين الأولاد سنة ولا يعقل أن نترك الأبناء يبغض ويكره ويحقد ويحسد بعضهم بعضا ، ويجب على الوالدين أن يتعاملوا مع أبنائهم معاملة واحدة وأن يحسن إليهم وألا يميز بينهم ، مشيرًا إلى أن رزق الإنسان من الأبناء سواء كان ذكورا أو إناثا هو من عند الله سبحانه وتعالى فلا يجب التمييز بينهم.







