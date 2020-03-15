هل الابتلاءات تكفر الذنوب.. وحقيقة المحاسبة على الذنب مرة أخرى يوم القيامة؟





وأجاب "وسيم" قائلًا: "لا تحاسبي فإذا كان الذنب قد عاقبك الله عليه في الدنيا فلن تحاسبي عليه يوم القيامة".

وأوضح، أنه إذا كان العبد قد عوقب على الذنب في الدنيا فإنه لن يعاقب في الآخرة، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن تشريع الحدود قائلًا: من أصاب منها في شيء فهي كفارة له، وهو يعني أن العبد إذا زنا أو شرب الخمر فجلد فهو تكفير له عما فعل من ذنب ولا يحاسب عليه مرة أخرى.





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أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، أن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، وقال صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق".

وأضاف لـ"صدى البلد"، أن عقوق الوالدين من الكبائر التي تدخل صاحبها جهنم ولعياذ بالله، مشيرا إلى أن من عق والديه فلن يفلح في الدنيا والآخرة.

ولفت "الأطرش" إلى أن الله يعجل للعاق عقوبته في الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم " كل ذنب يؤخره الله إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فلابد أن يعجل له في الدنيا".

وأوضح رئيس الفتوى بالأزهر سابقًا، أن طاعة الوالدين أفضل عند الله من الجهاد في سبيله، "حيث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أريد الجهاد في سبيل الله.. فقال له ألك والدان قال: نعم فقال له إذا ففيهما جاهد"، وهذا يؤكد فضل إرضاء الوالدين عن الجهاد في سبيل الله.





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