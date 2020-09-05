تصريحات ميسي تنذر بأزمة جديدة في برشلونة

بعد فترة من التزام الصمت، خرج ميسي أخيرا ليفضح العديد من الأمور داخل إدارة برشلونة، والطريقة التي يدار بها النادي الكتالوني.

فرغم فرحة جماهير برشلونة بتراجع ميسي عن قرار الرحيل وبقاء اللاعب مع الفريق حتى صيف 2021، إلا أن البرغوث أطلق العديد من التصريحات الصادمة، حيث أكد أنه لم يبق في برشلونة بإرادته، ولكنه قرر الاستمرار فقط من أجل عدم الدخول في منازعات قانونية مع النادي.





ميسي وصف أيضا إدارة النادي بالكارثية، وأكد أنه خلفوا وعدهم معه، حيث سبق أن أكد له رئيس النادي أنه يمكنه الرحيل مجانا مع نهاية الموسم، وعندما طلب ذلك قال له إما البقاء أو دفع 700 مليون يورو" قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقده".





ميسي يرى أن برشلونة فقد هيبته كفريق كبير، لذلك قرر الرحيل إلى فريق ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن تفسد الإدارة مخطط الرحيل.





تصريحات ميسي تنذر بكارثة جديدة في برشلونة خلال الموسم المقبل، ومواصلة الغياب عن حصد الألقاب، بسبب سوء الإدارة، وإجباره على البقاء في برشلونة رغم إصراره على الرحيل.





وظهر برشلونة بشكل كارثي خلال الموسم الماضي، حيث لم يحصد أي بطولة، كما ودع دوري أبطال أوروبا بفضيحة كروية، بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2 - 8.