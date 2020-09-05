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أخبار العالم

مسؤول إٍسرائيلي يحذر من تفشي كورونا بين العرب

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
حذر  مسؤول مكافحة تفشي كورونا في الحكومة الإسرائيلية، روني غامزو،  اليوم السبت، من أن حصيلة الوفيات جراء الوباء في المجتمعات العربية قد ترتفع بالمئات خلال الأسابيع القادمة، إذا لم تتراجع وتيرة تفشي المرض.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال المسؤول الصحي الإسرائيلي: "نسجل يوميا نحو 750 إصابة جديدة في المجتمعات العربية، وسيرتفع هذا الرقم إلى800. وإذا افترضنا أن 0.5% أو 1% من هؤلاء المرضى سيدخلون المستشفى في حالة خطرة، وهذا ما يتماشى مع الإحصاءات، خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة القادمة، فماذا يعني ذلك؟ في البداية ستكون هناك أربع أو خمس وفيات يوميا، ثم سيبلغ الرقم عشرات أو حتى مئات الوفيات يوميا".

وشدد مسؤول مكافحة كورونا على أنه لا يسعى إلى إخافة أحد لكن من الواضح أن ذلك سيحصل.. هذا الفيروس ليس شيئا يمكن الضحك عليه".

وقال المسؤول إن ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في المجتمعات العربية في الأسابيع الأخيرة تأتي بسبب اللامبالاة وقناعة المواطنين بأن الجائحة قد انتهت ويمكن العودة إلى الحياة الطبيعية.

وقررت فيه الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق شامل اعتبارا من الاثنين القادم على 30 مدينة وبلدة تم تصنيفها بـ"الحمراء" معظمها فلسطينية، بما في ذلك الناصرة وأم الفحم والطيرة والطيبة وكفر قاسم وقلنسوة، بالإضافة إلى أحياء في القدس الشرقية.

وتتصدر إسرائيل حاليا قائمة الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بالنسبة لعدد السكان.

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