خالد الجندي: عشوائية العبادة مرفوضة فى الإسلام .. فيديو

أكد الشيخ خالد الجندى ، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن العشوائية فى عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته مرفوضة فى الإسلام، كون الإسلام يشترط الترتيب سواء فى الصلوات أو الوضوء وغيرها.





وأوضح «الجندى»، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن عشوائية الطاعة التى يمارسها بعض الناس تؤدى إلى نتائج عواقبها وخيمة».









وتابع: «مثلًا تلاقى رجل يقيم الليل حتى أصابه الإجهاد ونام قبل صلاة الفجر وضيع الفريضة على حساب النافلة، لابد أن تكون ناويًا قاصدًا فاهمًا مرتبًا..وهذا كله متواجد فى الشرعية الإسلامية سواء فى الطاعات أو الأفعال والأحكام».





وأضاف: "أيضًا من عشوائية الطاعة، تلاقى رجل يصلى ويصوم وتانى يوم يعطل مصالح الناس".



