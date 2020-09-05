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سيد علي يسب كهربا على الهواء: "ميساويش تلاتة تعريفة"

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:23 م
كهربا
كهربا
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عبد الخالق صلاح
عبر الإعلامي سيد علي، عن غضبه من تغريم كهربا لاعب الأهلي مليون جنيه، قائلا "لاعب ميساويش تلاتة تعريفة يتغرم مليون جنيه مما جعل الناس الذين قرأوا الخبر يتساءلون كم مليونا يتقاضاها هذا اللاعب".


وقال سيد علي خلال برنامجه حضرة المواطن علي قناة الحدث اليوم، " أكاد أجزم أن العديد من الفنانين و الكتاب و المثقفين في حياتهم لم يتقاضوا مليون جنيه" ،مضيفا: أن أي مواطن شريف إذا عمل 40 سنة متواصلة لن يتحصل على مليون جنيه لذلك يقوم الناس بإنتقاد اللاعبين و الممثلين و الإعلاميين و أحيانا تتم شتمهم.


وأشار إلي أن الإعلاميين والممثلين و غيرهم من مشاهير المجتمع هم من يعطوا فرصة للناس بالتنمر عليهم، منوها إلى ياسمين صبري بعد تصويرها لسيارة الرولز رويس، قائلا" إنتوا محتاجين ده إنكوا تتصوروا كدة؟


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