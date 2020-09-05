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تعليم

مد أعمال مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة للمرحلة الثانية حتى غد الأحد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:52 م
مكتب التنسيق الفرعي
مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة
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انجي هيبة
أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس عن مد أعمال مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة حتى غدا الأحد  الموافق 6 سبتمبر  وذلك بقرار من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه أعلن الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إحصائية إجمالى  الطلاب المتقدمين حتي اليوم السبت الموافق ٥ سبتمبر  للتسجيل بلغت ٥٤١ طالب بواقع ٢٠٧ طلاب علمي علوم و ١٦٦ طالبا ادبي و٩١ علمي رياضة و ٢٠ طالبا تعديل رغبات و٧٧ طالبا طباعة الرغبات. 

وأضاف الدكتور محمد غنيم رئيس مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة أن يوم الثلاثاء الموافق ١ سبتمبر استقبل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة ٢٢٥ طالبا و يوم الأربعاء الموافق ٢ سبتمبر استقبل المكتب ١٧١ طالبا وطالبة.

وتابع الدكتور محمود فتحي مشرف التنسيق اليدوي موضحا أن عدد الطلاب المتقدمين يوم الخميس الموافق ٣ سبتمبر بلغ ٩٣ طالبا ويوم الجمعة الموافق ٤ سبتمبر استقبل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة ٢٥ طالبا وطالبة.

أما عن اليوم السبت، فأشار الدكتور أحمد يحيي مشرف  التنسيق الإلكتروني أن أجمالي عدد الطلاب المتقدمين لليوم بلغ ٢٧ طالبا وطالبة.

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