AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

2600 مدعو لم يحضر أحد| غرق واحتراق قوارب مواكب ترامب.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال مكتب شرطة في مقاطعة ترافيس إن العديد من القوارب المشاركة في العرض المسير لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بحيرة ترافيس بولاية تكساس غرقت.

تُظهر اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي قوارب تغرق بالمياه. وتقول تقارير إعلامية إن ثلاثة قوارب على الأقل غرقت خلال الحدث.

وفقًا لخدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن ترافيس، لم يصب أحد نتيجة غرق القوارب.

وفقًا لمنظمي موكب القوارب، السبت، في بحيرة ترافيس، كان أكثر من 2600 شخص يخططون للحضور.

وفي الوقت نفسه، اشتعلت النيران في قارب آخر في عرض مماثل في بحيرة هافاسو ، في ولاية أريزونا ، كما أظهر مقطع فيديو تم مشاركته على تويتر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. تفاصيل غرق الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا

لافتات دعمي على السيارات والقوارب.. ترامب: أنا رئيس أمريكا لفترة ثانية مهما قالوا

تعرف على عرض الولاية الأمريكية لـ تيسلا لبناء مصنع سايبر تراك على أرضها

جرائم الحوثيين.. مقتل 3 صيادين مصريين في انفجار لغم بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

بصور مع زوجها.. حنان مطاوع تحتفل بعيد زواجها الرابع

أوس أوس: عرض مسرحية صباحية مباركة مغامرة في وجود كورونا

يلمح لـ قرب انضمامه لـ الأهلي .. المقاصة: محمد إبراهيم تلقى العديد من العروض.. فيديو

أخبار الفن| اغتصاب نجمة شهيرة مرتين.. أخت جديدة لـ خالد عليش.. وفاة والد الفنان أيمن عزب بـ كورونا

علي جمعة: فتاة في الجامعة الأمريكية تنفصل عن زوجها لأنه لا يغسل أسنانه.. فيديو

الفرنسى حسم مصيره مع الزمالك.. عرض أوروبي لـ كارتيرون ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعين متورمة وجروح في الوجه.. صور مسربة لـ ريهانا متخفية داخل سيارتها

الحمام يستغل إغلاق كورونا ويدمر شقة طالب.. صور

فيسبوك يمنع رجلا من تصوير لحظة وفاته.. ويصدمه برسالة قوية