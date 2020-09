هيفاء وهبي تتغزل في فراس سعيد: رجل مثير

View this post on Instagram

This Handsome man is Syrian/Argentinian A talented Actor, an interior designer and got a great voice 🎶 🎤 @firassaayed I'm glad to have worked with you Sexy Man! 😉 #elgayyar #aswadfateh #haifawehbe #raniakhattab #Egypt #syria #lebanon #selfie #مسلسل #اسود_فاتح #فراس_سعيد #الجيار #هيفاء_وهبي #سوريا #لبنان #مصر