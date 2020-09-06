هيفاء وهبي تتغزل في فراس سعيد: رجل مثير

شاركت اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها من كواليس مسلسل اسود فاتح، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".





وظهرت هيفاء بصحبة النجم السوري فراس سعيد وعلقت على الصورة قائلة: "هذا الرجل الوسيم سوري / أرجنتيني ممثل موهوب ومصمم داخلي وله صوت رائع 🎶 🎤 firassaayed أنا سعيد لأنني عملت معك يا رجل مثير!😉"





مسلسل "أسود فاتح" بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.



