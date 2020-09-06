AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مقر الجبلاية فى قبضة تفتيش وزارة الرياضة بسبب اختفاء الكئوس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:36 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسري غازي
تقوم حاليا لجنة من وزارة الشباب والرياضة بعملية جرد فى مقر اتحاد الكرة والتفتيش في المحاضر الرسمية بالجبلاية بشأن سرقة كؤوس أمم أفريقيا.

كان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، أصدر تعليماته بتكليف لجنة للتفتيش على كؤوس أمم افريقيا فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

ويشهد مقر الجبلاية حاليا قيام لجنة وزارة الشباب والرياضة بمراجعة محاضر الجرد والأوراق الرسمية المتعلقة بفقدان كأس أمم أفريقيا ٢٠١٠ وبقية الكؤوس والدروع والمقتنيات.

كما تشهد الجبلاية قيام لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة مراجعة المقتنيات المتبقية فى المخازن بمقر الجبلاية بالجزيرة.

ومن المقرر قيام لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة برفع تقرير واف إلى وزير الشباب الرياضة لاتخاذ اللازم.

يذكر أن وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية أعلن عن غياب ٢٣ من الكؤوس داخل مقر الجبلاية إضافة إلى كأس أمم أفريقيا ٢٠١٠.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب التحقيق.. تفاصيل جديدة فى سرقة كأس أمم أفريقيا باتحاد الكرة

جرد باتحاد الكرة للتحقيق فى سرقة كؤوس أفريقيا

اتهامات وتحقيق وجرد .. تفاصيل ١٢٠ ساعة فى أزمة سرقة كؤوس أمم أفريقيا

عضو الجبلاية السابق يفتح النار: لو ضاع كرسي الإتحاد.. اللجنة الخماسية ستتهم أبو ريدة وعلام

جديد فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا.. استدعاء موظفين للتحقيق وبيان توضيحي للجبلاية وأحمد مجاهد يفتح النار

بعد سرقته.. هل يحق لمصر مطالبة الكاف بكأس أمم أفريقيا بديل.. مصدر يجيب

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بالدوري المصري

بدون مكياج .. جنا عمرو دياب تتألق رفقة أصدقائها .. شاهد

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء غدا

رسميا .. بيراميدز ينهى إجراءات ضم رمضان صبحي ويقدمه فى مؤتمر صحفى غدا

ضربته بقطعة حديد علشان تسرق عربيته .. تفاصيل قتل سيدة لحداد داخل مسكنه بالجيزة

حكم صلاة العشاء بعد منتصف الليل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سيارة الزعيم عبد الناصر التاريخية وقصة عودتها للحياة .. صور

النجوم في عقد قران إسراء طاهر وسامح الأمير.. صور

في اليوم العالمي للتسويف.. 10 خطوات لإنجاز مهامك بسرعة ونجاح