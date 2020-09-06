مقر الجبلاية فى قبضة تفتيش وزارة الرياضة بسبب اختفاء الكئوس

تقوم حاليا لجنة من وزارة الشباب والرياضة بعملية جرد فى مقر اتحاد الكرة والتفتيش في المحاضر الرسمية بالجبلاية بشأن سرقة كؤوس أمم أفريقيا.





كان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، أصدر تعليماته بتكليف لجنة للتفتيش على كؤوس أمم افريقيا فى مقر الجبلاية بالجزيرة.





ويشهد مقر الجبلاية حاليا قيام لجنة وزارة الشباب والرياضة بمراجعة محاضر الجرد والأوراق الرسمية المتعلقة بفقدان كأس أمم أفريقيا ٢٠١٠ وبقية الكؤوس والدروع والمقتنيات.





كما تشهد الجبلاية قيام لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة مراجعة المقتنيات المتبقية فى المخازن بمقر الجبلاية بالجزيرة.





ومن المقرر قيام لجنة تفتيش وزارة الشباب والرياضة برفع تقرير واف إلى وزير الشباب الرياضة لاتخاذ اللازم.





يذكر أن وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية أعلن عن غياب ٢٣ من الكؤوس داخل مقر الجبلاية إضافة إلى كأس أمم أفريقيا ٢٠١٠.