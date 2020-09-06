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رياضة

المدير الفني لاتحاد جدة يقترب من الرحيل عن النادي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 07:18 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وتولى كاريلي، القيادة الفنية لنادي الاتحاد، في شهر فبراير الماضي، حيث حقق معه 3 انتصارات و4 تعادلات، مقابل أربعة هزائم.

ووفقًا لشبكة "Bahia Notícias"، يتفاوض نادي باهيا، مع كاريلي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة القادمة.

وأشارت الشبكة، إلى أن إدارة باهيا، ترى أن كاريلي، المدرب المناسب لقيادة الفريق، وذلك بعد إقالة مدربه الحالي.

جدير بالذكر أن كاريلي، يقاتل في الوقت الحالي، للإبقاء على الاتحاد، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الرياضي القادم.

ويحتاج الاتحاد، الذي يحتل المركز الحادي عشر في الدوري، برصيد 32 نقطة، إلى الفوز، يوم 9 سبتمبر القادم، أمام العدالة، لضمان البقاء رسميًا.
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