وزارة الري توضح كيفية نوع وحجم الفيضان هذا العام .. فيديو

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن وزارة الرى مستعدة لاستقبال السنة المائية التي تبدأ يوم 1 أغسطس مؤكدا على أن مصر تعتمد بنسبة 97 % على المياه العابرة للحدود.





وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن الفيضان هذا العام قد يكون مبشر وسيكون فوق معدلات المتوسط مؤكدا على أنهم في نهاية شهر سبتمبر يمكنهم تحديد حجم الفيضان ونوعه .





، أن بناء علي متابعتنا لمركز التنبؤ ومحطات الرصد يمكننا ان نؤكد ان الفيضان سوف يكون فوق المتوسط وهذا بناء علي المؤشرات . وأوضح محمد السباعي





وتابع : أن السد العالي له قدرة معينة لاستيعاب مياه الفيضانات ونحن في المستويات الامنة .





واستكمل : أننا نعمل على إزالة التعديات التي يمكنها ان تقوم بخنق المياه وتؤثر على تصريفها .



