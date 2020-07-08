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توك شو

محمد السباعي: إثيوبيا تمتلك كميات كبيرة من المياه على عكس مصر

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:39 م
المهندس محمد السباعى،
المهندس محمد السباعى، المتحدث بإسم الموارد المائية والرى
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هاجر إبراهيم
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم الموارد المائية والرى، إن إثيوبيا تمتلك كميات كبيرة من المياه على عكس مصر؛ مشيرا إلى أن مصر من أكثر دول العالم التى تستخدم تكنولوجيا إعادة تدوير المياه واستخدامها مرة أخرى.

وأضاف "السباعى"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه أمس، الثلاثاء، كانت آخر جلسة بين اللجان الفنية والقانونية بوجود عدد من المراقبين، موضحا أنه حتى تلك اللحظة هناك خلافات، خاصة فى الجانب الفنى.

وأوضح أنه فى حالة عدم وجود مرونة من إثيوبيا فى مسألة سد النهضة، فإن ذلك يضعف الوصول إلى نتيجة واتفاق نهائي.

وأكد أنه ما زالت هناك نقاط خلافية جوهرية بين الدول الثلاث بشأن الإجراءات الفنية والقانونية لسد النهضة.

وأشار إلى أن المفاوض المصرى تحمل كثيرا خلال أكثر من 10 سنوات فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

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