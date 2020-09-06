30 دقيقة.. طلائع الجيش يشكل خطورة على الزمالك بتسديدات بعيدة المدى

انتهت احداث 30 دقيقة من مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، في المواجهة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.





استحوذ طلائع الجيش على الكرة منذ انطلاقة صافرة حكم المباراة، وتمكن من احكام صفوفه الدفاعية والهجومية.





وحدث تبديل في التشكيل الاساسي بعدم نزول اشرف بن شرقي بسبب تعرضه للاصابة بشد عضلي في العضلة الضامة، وتم الدفع بكابونجو كاسونجو في القوام الاساسي للفريق.





وحصل الزمالك على الكرة في الدقيقة 10 من عمر المباراة، وتمكن من الوصول الى منطقة الجزاء انتهت الهجمة خارج الملعب بركنية للأبيض.





وارسل عبد الله جمعة الركلة الركنية، ولكنها مرت دون أي خطورة على مرمى محمد بسام حارس مرمي طلائع الجيش.





وفي محاولة مميزة من احمد سمير لاعب طلائع الجيش، سدد كرة جيدة تجاه جنش حارس مرمى الزمالك، ولكنه كان لها بالمرصاد.





وتعرض محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش لاصابة خفيفة بعد تدخل محمد اوناجم في كرة لم تكن خطيرة على مرمى الجيش.





وحصل أحمد عيد لاعب الزمالك على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة، بعد تدخله مع كريم طارق لاعب طلائع الجيش في الدقيقة 16 من عمر المباراة.





وفي الدقيقة 21 من عمر المباراة نظم الزمالك هجمة مميزة بدأها عبد الله جمعة من الجبهة اليسرى، الذي ممرها لأوناجم وبكعب من المغربي لاحمد عيد الذي سدد كرة قوية مرت بعرض الملعب لتصل لكاسونجو الذي سددها في الشبكة من الخارج واحتسبها حكم المباراة تسلل على الابيض.





وتقدم طلائع الجيش بكرة رائعة شكلت خطورة على مرمى الزمالك، بعد توغل كريم طارق وتمويه محمد عبد الغني مدافع الابيض وسدد طارق كرة صاروخية تلامس قدم محمد عبد الغنى وتخرج لركنية.





وتمر الركلة الركنية بسلام دون اي خطورة على مرمى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.





وبنفس الطريقة سدد كريم طارق كرة قوية من خرج منطقة جزاء الزمالك، ولكن تصدى لها جنش بثبات.





ومرة أخرى في الدقيقة 29 من عمر المباراة، سدد احمد سمير كرة قوية ارتطمت بالعارضة الخارجية..

دخل الزمالك التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع: أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود

علاء – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف

أوباما – محمد أوناجم – كاسونجو كابونجو

خط الهجوم:مصطفى محمد





بينما تشكيل طلائع الجيش جاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع : محمد ناصف – علي الفيل – خالد

سطوحي – عبد الرحمن زولا

خط الوسط : مهند لاشين – فرانك ستيفن – محمد

شحاتة - كريم طارق – أحمد سمير