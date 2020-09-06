كشفت عن طرحها عملا جديدا منتصف سبتمبر.. اصالة تلتمس العذر من جمهورها على مبالغتها في الحكايات المحزنة .. شاهد





وكشفت أصالة عن عمل غنائي جديد ستطرحه منتصف الشهر الحالي، قائلة: "مولودي هذا، ستحبّونه لأنّ فيه ماهو حلو وطيّب ومبدع.. شعراء كبار وملحّنون عظماء وموزّعون موسيقيّون نسجوه على أجنحة العبقريّة .. صدّقوني، في الحكايا المُفرحة وحدها، أسعدتني تلك المشاعر وعشتها وصدّقتها وكنتُ أبتسمُ وكلّي فرح".



وأضافت: "اعذروني إنْ بالغت بالحكايات المُحزنة ، فما نجوْت من إبعاد كوامني بكلّ حنينها وشجونها.. سافروا معي وارسموا أحلى الصور .. ارقصوا وافرحوا فحكاياتنا حكايا حُبّ نبيلة وسنبلة ذهبيّة تعشق الوجود.. حتّى الألم عادلٌ رؤوف ورقيق.



